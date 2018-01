Irlandzki premier Leo Varadkar zapowiedział w poniedziałek wieczorem po specjalnym posiedzeniu rządu, że pod koniec maja w kraju zorganizowane zostanie referendum w sprawie liberalizacji istniejących przepisów aborcyjnych.

W referendum Irlandczycy odpowiedzą na pytanie, czy uchylić wprowadzoną w 1983 r. - również przez referendum - ósmą poprawkę do konstytucji, która zrównuje prawa płodu z prawami matki. Varadkar zaznaczył, że w przypadku poparcia dla zmiany, zadanie wypracowania konkretnego rozwiązania zostanie zlecone parlamentowi.

Jedno z najbardziej restrykcyjnych praw na świecie

Varadkar, który z wykształcenia jest lekarzem, zapowiedział, że opowie się za zmianą przepisów, określając obecne rozwiązanie jako "nadmiernie restrykcyjne".

Zemdlała, straciła dziecko, trafiła do więzienia. "Chcę, żeby oddali mi wolność" Do 8 lat... czytaj dalej » Wcześniej ponadpartyjna komisja parlamentarna zarekomendowała, aby głosowaniu poddano bardziej liberalną propozycję zakładającą możliwość dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży.

Irlandia ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów aborcyjnych na świecie, a całkowity zakaz aborcji został zniesiony dopiero w 2013 r. w związku z ewoluującymi poglądami katolików w kraju. Obecnie prawo do przerwania ciąży jest możliwe jedynie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia matki, ale nie np. w przypadku gwałtu, kazirodztwa albo ciężkiego uszkodzenia płodu.

Opublikowany w ubiegły piątek sondaż "The Irish Times" wykazał, że 56 proc. Irlandczyków chce wprowadzenia zmiany w ustawie zasadniczej w sprawie aborcji, a 29 proc. jest przeciw.

Większe poparcie dla wprowadzenia aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży wyrażają ludzie młodzi - 74 proc. respondentów poniżej 25. roku życia w porównaniu do 36 proc. wśród respondentów powyżej 65 lat. Największe poparcie dla zmiany w prawie aborcyjnym wyrażają mieszkańcy stołecznego Dublina - 64 proc.

Zwolennicy zmiany przepisów - skupieni wokół ruchu "Uchylić ósmą poprawkę" ("Repeal the 8th") wskazują m.in. na losy tysięcy obywatelek Irlandii, które co roku jeżdżą do Wielkiej Brytanii, gdzie korzystają z bardziej liberalnych przepisów aborcyjnych.