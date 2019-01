"USA nie będą stać obok i patrzeć". Amerykanie ostrzegają Iran przed kolejnymi testami rakiet

Jak oświadczył w czwartek sekretarz stanu USA Mike Pompeo, Iran ogłosił zamiar odpalenia w najbliższych miesiącach trzech rakiet nośnych, które, jak mówił amerykański polityk, zawierają technologię balistyczną. Mógł być następnym przywódcą Iranu. Ajatollah zmarł po ciężkiej chorobie W wieku 70 lat w... czytaj dalej »

- Stany Zjednoczone nie będą stać obok i patrzeć, jak destrukcyjna polityka irańskiego reżimu zagraża międzynarodowej stabilności i bezpieczeństwu - mówił szef amerykańskiej dyplomacji. - Radzimy reżimowi, by przemyślał te prowokacyjne starty i wstrzymał wszelką działalność związaną z rakietami balistycznymi, by uniknąć jeszcze większej gospodarczej i dyplomatycznej izolacji - dodawał.

Zdaniem Pompeo planowane starty rakiet naruszą rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231, która wzywa władze w Teheranie do powstrzymania się od prac nad rakietami balistycznymi zaprojektowanymi, by przenosić broń jądrową.

W odpowiedzi na te słowa Zarif ocenił na Twitterze, że irańskie testy rakietowe nie są pogwałceniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231. Uznał zarazem, że USA same łamią tę uchwałę RB ONZ i w związku z tym "nie mają prawa, by kogokolwiek pouczać".

Iran's launch of space vehicles— & missile tests—are NOT in violation of Res 2231. The US is in material breach of same, & as such it is in no position to lecture anyone on it.

Reminder to the US:

1. Res 1929 is dead;

2. threats engender threats, while civility begets civility. pic.twitter.com/9niN852Jii