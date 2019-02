"NYT": Amerykanie nasilili program sabotażu irańskich rakiet

Video: PAP/EPA/SEPAHNEWS HANDOUT

Iran pokazał nowy pocisk balistyczny

08.02 | Irańska armia przedstawiła pocisk balistyczny typu ziemia-ziemia o zasięgu do tysiąca kilometrów - podała w czwartek półoficjalna irańska agencja informacyjna Fars. To zignorowanie żądań Zachodu, by Teheran wstrzymał swój program rakietowy - zauważa Reuters.

»