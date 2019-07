Irańska agencja: Brytyjczycy wysłali negocjatora. Źródło w Londynie: nic nam o tym nie wiadomo





Irańska agencja Tasnim podała, że Wielka Brytania skierowała do Iranu mediatora na rozmowy w sprawie uwolnienia pływającego pod brytyjską banderą tankowca. Informację zdementowało jednak w rozmowie z Reutersem źródło w brytyjskim MSZ. Jednostka została zatrzymana przez Irańczyków 19 lipca w cieśninie Ormuz.

- Nic nam nie wiadomo o jakichkolwiek osobach wysłanych do Iranu w charakterze mediatorów - powiedział Reutersowi rozmówca w brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych.

Iran ostrzega: obserwujemy wszystkie wrogie statki, punkt po punkcie Iran monitoruje... czytaj dalej » Informację o wysłaniu mediatora rozpowszechniła irańska agencja Tasnim. Powołała się na Mohammada Mohammadiego-Golpajedżaniego, szefa biura najwyższego przywódcy duchowego Iranu ajatollaha Alego Chameneiego. Nie ujawnił on jednak żadnych szczegółów. Poprzestał na komentarzu, odnoszącym się do czasów kolonialnych, kiedy Wielka Brytania ingerowała w irańską politykę wewnętrzną.



- Doszło do tego, że państwo, które niegdyś powoływało w Iranie ministrów i prokuratorów, wysyła mediatora i ubiega się o uwolnienie swego statku - mówił cytowany przez Tasnim Mohammadi-Golpajedżani.



Iran twierdzi, że zatrzymał tankowiec po jego wcześniejszej kolizji z irańską jednostką rybacką. Cała sprawa spowodowała wzrost napięcia w stosunkach Londynu z Teheranem.

Źródło: PAP/EPA Zdjęcie załogi brytyjskiego tankowca, opublikowane przez irańską agencję IRIB

Cieśnina Ormuz ma strategiczne znaczenie dla światowego handlu