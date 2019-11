Teheran uruchomił nowe wirówki. Pracuje nad prototypem IR-9

Teheran poinformował o ograniczeniu kolejnych zobowiązań zawartych w porozumieniu nuklearnym. Szef irańskiej agencji energii atomowej Ali Akbar Salehi ogłosił w państwowej telewizji, że uruchomiona została seria 30 zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu. Poinformował też, że trwają prace nad ich ulepszoną wersją.

- Dzisiaj jesteśmy świadkami wprowadzenia na rynek 30 wirówek IR-6 - powiedział Salehi. Dodał, że krok ten ma na celu "pokazanie zdolności i determinacji" Iranu. Jak pisze agencja AP, Teheran obecnie ma do dyspozycji już 60 tego typu wirówek, które są w stanie wzbogacać uran 10 razy szybciej niż jest to przewidziane w pakcie atomowym.

AP podkreśla, że Teheran może teraz produkować dziennie 5 kg wzbogaconego uranu. Możliwości te mogą się wkrótce zwiększyć, ponieważ - jak poinformował Salehi - trwają prace nad prototypem wirówki IR-9, która mogłaby wzbogacać uran 50 razy szybciej niż wirówki IR-1, które Iran może wykorzystywać zgodnie z umową nuklearną.

Iran ogranicza kolejne zobowiązania

Salehi przypomniał w przemówieniu telewizyjnym, że rząd Iranu już wcześniej zapowiadał na listopad kolejne redukcje swoich zobowiązań nuklearnych. Poprzednie niepokojące informacje pojawiły się we wrześniu, gdy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała, iż w irańskim mieście Natanz zainstalowane zostały lub były w trakcie instalacji 54 zaawansowane wirówki, w tym 22 typu IR-4, jedna IR-5, 30 IR-6 i trzy IR-6S.

Zgodnie z porozumieniem nuklearnym Teheran może wzbogacać uran jedynie za pomocą wirówek pierwszej generacji IR-1, których ma ponad 5 tys. Może prowadzić badania z wirówkami bardziej zaawansowanymi, jednak bez gromadzenia wzbogaconego uranu.

Według wrześniowego raportu MAEA Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., czyli powyżej progu 3,67 proc., przewidzianego w porozumieniu nuklearnym. Iran posiada 241,6 kg tego rozszczepialnego materiału, choć jego limit wynikający z umowy wynosi 202,8 kg.

Przed zawarciem porozumienia Iran wzbogacał uran do 20 proc., a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., koniecznego do produkcji bomby atomowej.

Porozumienie, które traci moc

Iran stopniowo ogranicza swoje zobowiązania w ramach umowy nuklearnej od 2018 roku, gdy prezydent USA Donald Trump, mimo sprzeciwu pozostałych sygnatariuszy paktu (Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy), podjął decyzję o wycofaniu swojego kraju z porozumienia i przywrócił sankcje antyirańskie.

Wszystkie pozostałe strony umowy niejednokrotnie potwierdzały chęć utrzymania jej w mocy. Irański rząd wprawdzie deklaruje gotowość do rozmów, ale zapowiedział też, że jeśli nie otrzyma zezwolenia na eksport swojej ropy, co 60 dni będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania, zawarte w porozumieniu.

