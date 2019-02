"Iran ma tylko jedną politykę zagraniczną i jednego ministra spraw zagranicznych"





Prezydent Iranu Hasan Rowhani poparł szefa MSZ Mohammada Dżawada Zarifa, który w poniedziałek wieczorem zrezygnował ze stanowiska - oświadczył we wtorek szef kancelarii Rowhaniego, Mahmud Vaezi, cytowany przez irańską agencję IRNA.

Rowhani dotąd formalnie nie przyjął rezygnacji Zarifa, o której ten poinformował w poniedziałek wieczorem na swoim koncie na Instagramie - podaje agencja Reutera. Zarif nieoczekiwanie ogłosił rezygnację, nie podając przyczyn tej decyzji.

Poparcie prezydenta

Szef dyplomacji Iranu podał się do dymisji Minister spraw... czytaj dalej » "Dzisiejsze słowa prezydenta, chwalące ministra spraw zagranicznych, są wyraźnym znakiem zadowolenia przedstawiciela irańskiego narodu z mądrych i skutecznych koncepcji oraz pracy dr Zarifa, a także trudnej odpowiedzi na niektóre stronnicze i błędne analizy" - napisał Vaezi na Instagramie, gdzie zamieścił wspólne zdjęcie Rowhaniego i Zarifa.

"Według dr Rowhaniego Islamska Republika Iranu ma tylko jedną politykę zagraniczną i jednego ministra spraw zagranicznych" – oświadczył Mahmud Vaezi.

Wcześniej prezydent oświadczył, że minister Zarif stoi w pierwszym szeregu walki z Ameryką. Dodał też, że prezydent Syrii Baszar el-Asad podczas poniedziałkowej wizyty w Teheranie wyraził wdzięczność irańskiemu MSZ.

Jak poinformowano na stronie internetowej irańskiego parlamentu, rezygnacji Zarifa przyjrzy się podczas wtorkowego posiedzenia komisja parlamentarna. "Zwracając uwagę na sytuację wewnętrzną i międzynarodową, sankcje i nacisk ze strony Ameryki, podkreślam, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wewnętrznej jedności i solidarności" - oświadczył Ali Nadżafi Choszrudi, rzecznik parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej.

Po ośmiu latach wsparcia w wojnie osobiście "podziękował przywódcom i obywatelom" Iranu Prezydent Syrii... czytaj dalej » Wcześniej większość irańskich parlamentarzystów podpisała list do prezydenta kraju Hasana Rowhaniego z apelem by Zarif pozostał na stanowisku ministra spraw zagranicznych - podała irańska agencja IRNA.

Związek z wizytą?

Zarif swoją rezygnację ogłosił nieoczekiwanie w poniedziałek w mediach społecznościowych, nie wyjaśniając, co skłoniło go do podjęcia takiej decyzji. Według przywoływanych przez agencję Reutera "niepotwierdzonych doniesień medialnych" powodem mogła być właśnie wizyta Asada w Iranie.

Przywódca Syrii przebywał w poniedziałek w Teheranie. Podczas tej pierwszej od ośmiu lat wizyty prezydenta Syrii w Iranie, który wspiera Asada w syryjskiej wojnie domowej, Asad spotkał się z duchowo-politycznym przywódcą kraju ajatollahem Alim Chameneim oraz z prezydentem Rowhanim.

Źródło: PAP/EPA Przyczyną odejścia Zafira mogła być wizyta Baszara el-Asada w Iranie

Porozumienie nuklearne

Według Reutera wypowiedź ta sugeruje, że mógł on podać się do dymisji z powodu presji wywieranej przez skrajnie konserwatywne środowiska, krytykujące go za rolę w zawarciu międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego w 2015 roku.

Szef dyplomacji był atakowany przez konserwatywnych polityków irańskich, gdy w maju ub.r. prezydent Donald Trump wycofał USA z międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Był też atakowany, a nawet grożono mu śmiercią, gdy doszło do podpisania tego układu.

Szef irańskiego MSZ: ryzyko wojny z Izraelem jest duże Szef irańskiej... czytaj dalej » W irańskim parlamencie dominują konserwatyści. Wielu z nich jest zdania, że rząd uważanego za pragmatyka prezydenta Rowhaniego poszedł w negocjacjach na zbyt daleko idące ustępstwa, przez co umowa jest dla Iranu niekorzystna.

Zawarcie porozumienia nuklearnego światowych mocarstw z Iranem w 2015 r. przez Rowhaniego było postrzegano jako jego olbrzymi sukces dyplomatyczny. Zarif był uważany za jednego z najważniejszych architektów tego porozumienia.

Twarz Iranu

Na stanowisko szefa MSZ powołał Zarifa w sierpniu 2013 roku Rowhani, wówczas nowo wybrany prezydent. W latach 2002-2007 Zarif, który kształcił się w USA od 17. roku życia i obronił tam doktorat, był ambasadorem Iranu przy ONZ.



W lutym 2014 roku Zarif wywołał skandal w irańskich kręgach politycznych, gdy publicznie potępił Holokaust, i zmuszony był do złożenia w tej sprawie wyjaśnień w parlamencie. Negowanie Zagłady jest niemal stałym elementem publicznych wystąpień irańskich polityków dotyczących Izraela.