Zamach na irańskich Strażników Rewolucji. Zabici i ranni





Foto: PAP/EPA | Video: Google Earth Do ataku na irańskich żołnierzy doszło między miastami Zahedan i Chasz

Co najmniej 27 funkcjonariuszy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zginęło w środę w samobójczym zamachu bombowym na południowym wschodzie Iranu - podała agencja Tasnim.

Do ataku doszło między miastami Zahedan oraz Chasz w prowincji Sistan i Beludżystan niedaleko granicy z Pakistanem. Region ten od dawna nękany jest zarówno przez gangi przemytników narkotyków, jak i separatystycznych bojowników sunnickich.

Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie sunnickie ugrupowanie zbrojne Dżaisz al-Adl. W ostatnich latach ta radykalna grupa przeprowadziła wiele ataków na cele wojskowe w Iranie.

Autokar wiozący członków elitarnego oddziału Strażników Rewolucji został zaatakowany przez samochód pułapkę - podały irańskie siły zbrojne. Jak przekazała agencja Tasnim, co najmniej 27 funkcjonariuszy zginęło. Wcześniej media informowały, że co najmniej 20 osób zostało rannych.





Elitarna formacja

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, zwany też Gwardią Rewolucyjną lub Strażnikami Rewolucji, został utworzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku w celu jej obrony przed - jak to określano - "wewnętrznymi i zewnętrznymi" zagrożeniami. Jej zwierzchnikiem jest najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. Gwardia, złożona z formacji lądowych, morskich i powietrznych, to najlepiej wyszkolona i wyposażona część sił zbrojnych Iranu.



Ostatnio do tak krwawego ataku na południu Iranu doszło we wrześniu, kiedy w zamachu na paradę wojskową zginęło ponad 20 osób i ponad 60 zostało rannych.