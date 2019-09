Irańczycy zagospodarują złoże gazu w Zatoce Perskiej

Video: TVN24 BiS

Górak-Sosnowska o prawach kobiet w Iranie

12.09 | To jest część szerszego problemu, w którym sprawy piłkarskie to jedna rzecz. Znacznie szerszą sprawą są prawa kobiet i to, że Iran już od jakiegoś czasu podzielony jest na dwa bardzo skrajne obozy - mówiła w rozmowie z TVN24 prof. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Ekspertka komentowała samospalenie irańskiej kibicki.

»