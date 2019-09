Iran "może mieć wzbogacone do 20 procent paliwo w ciągu dwóch dni"





Iran, który wzbogaca obecnie uran do poziomu 4,5 procenta, potrafiłby w ciągu dwóch dni osiągnąć poziom 20 procent, jeżeliby tylko chciał - stwierdził we wtorek rzecznik irańskiej organizacji ds. energetyki jądrowej (AEOI) Behrus Kamalwandi, cytowany przez agencję Fars.

Obecnie Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., co stanowi przekroczenie progu 3,67 proc., do którego Teheran oficjalnie może go wzbogacać zgodnie z porozumieniem nuklearnym ze światowymi mocarstwami z 2015 roku.

- Jeśli Iran się na to zdecyduje, może mieć wzbogacone do 20 procent paliwo w ciągu dwóch dni - stwierdził tymczasem we wtorek Kamalwandi.

Iran już wcześniej groził, że rozważa wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. lub wyższego.

Według opublikowanego w piątek raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran obecnie posiada 241,6 kg wzbogaconego uranu, choć jego limit, wynikający z umowy, wynosi 202,8 kg.

Krok do wzbogacenia do 90 procent

Przed zawarciem porozumienia z 2015 roku Iran wzbogacał uran do 20-procentowego poziomu. Jak pisze Reuters, osiągnięcie takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., koniecznego do produkcji bomby atomowej.

Władze Iranu wielokrotnie zapewniały, że jego program nuklearny jest przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej i do innych pokojowych celów.

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

Umowę nuklearną z 2015 roku zawarły z Iranem USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy; miała ona powstrzymać Iran przed zbudowaniem broni atomowej, w zamian oferując Teheranowi stopniowe znoszenie sankcji.

Jednak w maju 2018 r. prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z porozumienia i przywrócił sankcje, aby m.in. uniemożliwić Iranowi eksport ropy naftowej i zmusić go do negocjacji w sprawie szerszego porozumienia, obejmującego także irański program rakietowy oraz działania Teheranu w regionie. Pozostałe mocarstwa, które sygnowały tę umowę, chcą ją utrzymać w mocy.

W reakcji na wyjście z układu USA Iran jednak wznowił prace nad wzbogacaniem uranu do poziomu 4,5 proc., grozi wzbogacaniem do wyższych poziomów oraz ponownym uruchomieniem wirówek, których dezaktywacja była jednym z najważniejszych postanowień umowy nuklearnej.

Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1