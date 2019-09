Blogerka i wykładowczyni zatrzymane. "Brzmi to wyjątkowo niepokojąco"





Władze Australii poinformowały, że troje jej obywateli zostało zatrzymanych w Iranie. Nie ujawniono więcej szczegółów.

Krótkie oświadczenie australijskiego MSZ pojawiło się po opublikowaniu przez brytyjski dziennik "The Times" informacji, że dwie kobiety z podwójnym brytyjskim i australijskim obywatelstwem i Australijczyk, partner jednej z nich, zostali uwięzieni w Iranie.



Do zatrzymania doszło w sytuacji zwiększonych napięć między zachodnimi mocarstwami a Iranem po wycofaniu się w maju ubiegłego roku Stanów Zjednoczonych z umowy nuklearnej z 2015 roku.



"Times" poinformował, że blogerka, która podróżowała po Azji ze swoim chłopakiem z Australii, a także wykładowczyni na jednym z australijskich uniwersytetów, zostali zatrzymani w oddzielnych incydentach. Są oni przetrzymywani w tym samym więzieniu w Teheranie, gdzie pod zarzutem szpiegostwa przebywa pracowniczka organizacji pomocowej, posiadająca obywatelstwa Wielkiej Brytanii i Iranu, Nazanin Zaghari-Ratcliffe.



Gazeta nie podała tożsamości zatrzymanych na prośbę brytyjskiego MSZ i poinformowała, że sprawą zajmuje się rząd Australii.

- Brzmi to wyjątkowo niepokojąco i oczywiście rząd Wielkiej Brytanii zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć wszystkich brytyjskich obywateli zatrzymanych w Iranie - powiedziała telewizji Sky News brytyjska minister ds. biznesu, energetyki i strategii przemysłowej Andrea Leadsom.



Australijski rząd zasadniczo radzi obywatelom, aby zastanowili się przed podjęciem decyzji o podróży do Iranu "ze względu na ryzyko, że cudzoziemcy, w tym Australijczycy, mogą zostać arbitralnie zatrzymani lub aresztowani. Zagrożone są także osoby z podwójnym obywatelstwem". "Nie możemy zagwarantować dostępu do usług konsularnych ani prawników w przypadku zatrzymania lub aresztowania" - oświadczył rząd w Canberze.



Według "Timesa" blogerka została zatrzymana ze swoim chłopakiem około 10 tygodni temu. Nie jest jasne, kiedy i dlaczego zostali aresztowani. Według źródła cytowanego przez "Timesa" kobieta jest przetrzymywana w odosobnieniu; skazano ją na 10 lat więzienia.