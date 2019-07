Dowódca irańskiej armii: jeśli zajdzie potrzeba, Teheran udzieli "właściwej odpowiedzi"





Zatrzymanie irańskiego tankowca przez władze należącego do Wielkiej Brytanii Gibraltaru nie będzie pozostawione bez odpowiedzi - oświadczył szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu generał Mohammad Bagheri, cytowany we wtorek przez półoficjalną agencję Tasnim.

- Przejęcie irańskiego tankowca, w oparciu o sfabrykowane powody, nie zostanie bez odpowiedzi i jeśli zajdzie taka potrzeba, Teheran udzieli tej właściwej - oświadczył Bagheri.

Źródło: Reuters Władze Gibraltaru zatrzymały u swoich wybrzeży tankowiec Grace 1

Tankowiec zatrzymany u wybrzeży Gibraltaru

Zatrzymany tankowiec "po brzegi wypełniony ropą". Gibraltar potwierdza, Iran odpowiada Irański tankowiec... czytaj dalej » Należący do Iranu tankowiec Grace 1 został przejęty w czwartek na morzu w okolicach Gibraltaru przez miejscową policję i brytyjską piechotę morską, a następnie doprowadzony do portu. Władze Gibraltaru zaznaczyły, że dokonano tego, by udaremnić dostarczenie ładunku ropy do rafinerii w syryjskim nadmorskim mieście Banijas. Rafineria ta jest własnością podmiotu objętego sankcjami UE nałożonymi na Syrię.

W piątek Sąd Najwyższy Gibraltaru na wniosek prokuratora przedłużył zatrzymanie tankowca o 14 dni.

Wiceszef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapewnił w niedzielę, że statek nie płynął do Syrii. Odwetem za jego zatrzymanie groził w ostatnich dniach minister obrony Iranu Amir Hatami, szef MSZ Mohammad Dżawad Zarif ocenił zaś, że sprawa "tworzy niebezpieczny precedens".

W piątek dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej generał Mohsen Rezai groził, że jeśli Wielka Brytania nie zwolni irańskiego tankowca, obowiązkiem władz w Teheranie będzie zajęcie tankowca brytyjskiego. Zdaniem irańskiej dyplomacji do zatrzymania Grace 1 doszło na wodach międzynarodowych i wbrew prawu. Z kolei rząd Gibraltaru podkreśla, że miało to miejsce na "brytyjskich wodach terytorialnych".

