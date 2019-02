MSZ Iranu komentuje orędzie Trumpa: USA popierają dyktatorów

Irańczycy, w tym nasi żydowscy rodacy, upamiętniają 40 lat postępu mimo presji wywieranej przez USA - oświadczył minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif w środę w reakcji na orędzie o stanie państwa Donalda Trumpa. Prezydent USA zarzucił Teheranowi "groźby ludobójstwa pod adresem narodu żydowskiego".

W wygłaszanym co roku prezydenckim orędziu o stanie państwa Trump we wtorek nazwał Iran "wiodącym na świecie sponsorem terroryzmu" oraz przekonywał, że jego administracja podjęła zdecydowane działania, by przeciwstawić się Teheranowi.

Prezydent USA: nie będziemy przepraszać za to, że dbamy o swoje interesy Podczas gdy my... czytaj dalej » - To radykalny reżim. Robią złe, złe rzeczy - mówił amerykański przywódca. - Nie będziemy odwracać wzroku od reżimu, który skanduje 'śmierć Ameryce' i grozi ludobójstwem narodowi żydowskiemu - dodał.

"USA popiera dyktatorów, rzeźników i radykałów"

Do słów Donalda Trumpa odniósł się szef irańskiego MSZ Mohammad Dżawad Zarif. "Wrogość USA sprawiła, że kraj ten popiera dyktatorów, rzeźników i radykałów, którzy na nasz region sprowadzili wyłącznie ruinę" - napisał Zarif na Twitterze.

"Irańczycy, w tym nasi żydowscy rodacy, upamiętniają 40 lat postępu mimo presji wywieranej przez USA, podczas gdy Donald Trump po raz kolejny wysuwa zarzuty pod naszym adresem" - wskazał szef irańskiej dyplomacji, swój wpis na Twitterze opatrując hasztagiem #SOTU2019, tj. orędzie o stanie państwa 2019 (ang. state of the union).



Iranians—including our Jewish compatriots—are commemorating 40 yrs of progress despite US pressure, just as @realDonaldTrump again makes accusations against us @ #SOTU2019. US hostility has led it to support dictators, butchers & extremists, who've only brought ruin to our region — Javad Zarif (@JZarif) 6 lutego 2019

Stosunki między USA i Iranem są wyjątkowo złe, odkąd Trump wycofał swój kraj z międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego porozumienia atomowego i pod koniec ubiegłego roku wznowił sankcje gospodarcze wobec Teheranu.

Czołowi przedstawiciele władz irańskich, w tym prezydent Hasan Rowhani, przyznawali, że Iran boryka się z najtrudniejszą sytuacją gospodarczą od 40 lat, spowodowaną przynajmniej w części przez amerykańskie sankcje.

Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Szef irańskiego MSZ (poprawej) wita syryjskiego odpowiednika - wysłannika Asada Walida al-Mullema