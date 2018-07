Osiem osób straconych za ataki w Teheranie





»

Przedstawiciele irańskiego wymiaru sprawiedliwości poinformowali o przeprowadzeniu egzekucji ośmiu osób, skazanych na karę śmierci za udział w zeszłorocznym ataku tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) na parlament i mauzoleum ajatollaha Chomeiniego w Teheranie.

Oficjalna agencja prasowa irańskiego wymiaru sprawiedliwości, Mizan, a także półoficjalne agencje prasowe w Iranie poinformowały o egzekucjach w sobotę. Nie podały jednak, o której godzinie. W Iranie wyroki śmierci wykonuje się przez powieszenie.

Iran: zemścimy się na terrorystach i ich sojusznikach Irańscy Strażnicy... czytaj dalej » W komunikacie Mizan podkreślono, że straceni zostali skazani w procesie, w którym ich rolę w ataku potwierdziły zeznania dwóch naocznych świadków oraz materiał wideo. "Cała ósemka działała po to, by zabić i ranić wielu swoich niewinnych rodaków" - wskazano.

Zamach na parlament i mauzoleum Chomeiniego

Atak na parlament i mauzoleum Chomeiniego, przywódcę rewolucji islamskiej z 1979 roku, był jak dotąd jednym aktem terroru przeprowadzonym przez IS na terytorium Iranu. Sunniccy ekstremiści, w tym IS, pozostają w stanie wojny z szyickim Iranem oraz wspieranymi przez Teheran milicjami walczącymi z Syrii i Iraku.



7 czerwca 2017 roku co najmniej 18 napastników uzbrojonych w karabinki automatyczne i materiały wybuchowe zaatakowało gmach parlamentu, gdzie trwało właśnie posiedzenie z udziałem deputowanych. Jednocześnie druga grupa napastników przeprowadziła atak przed mauzoleum ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego na południu Teheranu. Do ataków przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Wszyscy napastnicy zginęli, a irańska Gwardia Rewolucyjna w odpowiedzi wystrzeliła sześć pocisków na cele IS we wschodniej Syrii.

W wyniku ataku w Teheranie zginęło 18 osób, a ponad 50 zostało rannych.

Obecnie w Iranie toczą się procesy kilkunastu osób zamieszanych w tamte wydarzenia.

Masowe egzekucje rzadkością

Agencja AP zauważa, że nawet w Iranie - jednym z krajów, gdzie wykonuje się najwięcej wyroków śmierci - masowe egzekucje należą do rzadkości. Ostatnia, o której wiadomo, miała miejsce w sierpniu 2007 roku, kiedy siedmiu straceńców zostało skazanych za gwałt.



Z danych Amnesty International wynika, że Iran zajmuje drugie po Chinach miejsce, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych egzekucji. Według AI w zeszłym roku w Iranie stracono ponad 500 osób.