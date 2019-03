Nie współpracowali przy załadunku. Kontenerowiec wywrócił się i zatonął

Statek towarowy wywrócił się i zatonął w porcie w Bandar Abbas na południu Iranu - poinformowały we wtorek lokalne media. Wszystkich 14 członków załogi udało się uratować z jednostki, jeden z nich został ranny w stopę. Do wypadku miał doprowadzić brak współpracy pomiędzy kapitanem jednostki i personelem portu.

O wypadku w porcie Shahid Rajaee w Bandar Abbas poinformowała Irańska Organizacja Portów Morskich. Kontenerowiec SL Star, pływający pod banderą Komorów, zacumował przy nabrzeżu i był załadowywany.

Jak jednak poinformował w rozmowie z agencją Tasnim wicedyrektor organizacji, Hadi Haqshenas, brak współpracy pomiędzy kapitanem statku i pracownikiem portu odpowiedzialnym za załadunek doprowadził do gwałtownego przechyłu jednostki, nabrania przez nią wody i zatonięcia. Gigant wpłynął do gdańskiego portu. Przewozi aż 21 tysięcy kontenerów W środę rano do... czytaj dalej »

Z długiego na 91,5 metra i wysokiego na 25 metrów statku pospadały do wody znajdujące się już na jego pokładzie kontenery, a sama jednostka wywróciła się na koniec do góry dnem. Z powodu niedużej głębokości wody przy nabrzeżu statek zarył nadbudówką w dno, podczas gdy jego płaskie dno wciąż wystaje ponad lustro wody.

Uratowano członków załogi

Hadi Haqshenas oświadczył, że na pokładzie SL Star znajdowało się 14 członków załogi, większość z nich pochodziła z Indii. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani z tonącej jednostki, jedynie jedna osoba została ranna w stopę.

Irańskie agencje nie poinformowały, jak wyglądać ma akcja podniesienia jednostki z dna i odblokowania nabrzeża. W pierwszej kolejności zajęto się podnoszeniem i rozładowywaniem przewożonych przez statek kontenerów.