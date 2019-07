Irańczycy: przejęliśmy brytyjski tankowiec

Brytyjski tankowiec Stena Impero został przejęty w cieśninie Ormuz w przez irańskich Strażników Rewolucji - przekazała agencja Reutera powołując się na państwowe irańskie media.

Brytyjskie media poinformowały, że tankowiec nagle zmienił kurs w czasie przepływu przez Ormuz i zamiast w stronę Arabii Saudyjskiej, skierował się na irańskie wody terytorialne.

Jak relacjonuje "Guardian", zmiana kursu wzbudziła podejrzenia Londynu, że statek mógł zostać przejęty przez Irańczyków. Informację tę potwierdziła irańska telewizja, która przekazała, że tankowiec został zajęty przez Strażników Rewolucji

Według operatora tankowca, firmy Stena Bulk, na pokładzie znajdowało się 23 marynarzy. Nie ma informacji, żeby któryś z nich został ranny.

Irańskie media poinformowały, że Gwardia Rewolucyjna przejęła tankowiec Stena Impero

Przejęcie tankowca na Gibraltarze

Płynął z ropą do Syrii. Gibraltar przedłuża areszt dla tankowca Sąd Najwyższy... czytaj dalej » 4 lipca władze Gibraltaru przy wsparciu brytyjskich Royal Marines zatrzymały irański tankowiec Grace 1, a następnie doprowadziły go do portu, by uniemożliwić dostarczenie ropy do rafinerii w syryjskim nadmorskim mieście Banijas. Rafineria ta jest własnością podmiotu, który podlega unijnym sankcjom nałożonym na Syrię.

Kilka dni później policja Gibraltaru zatrzymała również kapitana i pierwszego oficera irańskiego tankowca oraz dwóch członków załogi.

Zdaniem Teheranu do zatrzymania tankowca doszło wbrew prawu; irańskie władze domagają się uwolnienia jednostki. Wiceszef MSZ Iranu Abbas Aragczi zapewniał, że statek nie płynął do Syrii, a minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif ocenił, że sprawa "tworzy niebezpieczny precedens". Przedstawiciele irańskich władz grozili też odwetem za zatrzymanie statku.

W zeszły czwartek brytyjski rząd poinformował, że trzy irańskie jednostki "wbrew prawu międzynarodowemu usiłowały przeszkodzić w przepłynięciu brytyjskiemu statkowi handlowemu British Heritage przez cieśninę Ormuz".

W obliczu narastającego napięcia między Londynem i Teheranem brytyjski rząd podjął decyzję o wysłaniu do Zatoki Perskiej drugiego okrętu wojennego. Niszczyciel HMS Duncan dołączy do fregaty HMS Montrose, która wkrótce ma się udać na przegląd techniczny.

Źródło: PAP Cieśnina Ormuz

Autor: ft\mtom