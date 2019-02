Wyprodukowany w "podziemnym mieście". Iran chwali się nowym pociskiem





Irańska Gwardia Rewolucyjna przedstawiła pocisk balistyczny typu ziemia-ziemia o zasięgu do tysiąca kilometrów - podała w czwartek irańska agencja informacyjna Fars. To zignorowanie żądań Zachodu, by Teheran wstrzymał swój program rakietowy - zauważa Reuters.

Agencja Fars opublikowała także zdjęcia irańskiej podziemnej fabryki rakiet o nazwie "podziemne miasto".

Iran się zbroi?

Przywódca Iranu tłumaczy, do kogo kierowane jest hasło "Śmierć Ameryce" Skandowane przez... czytaj dalej » "Dezful", bo tak nazywa się nowy irański pocisk, jest wersją pocisku Zolfaghar (pierwszej rakiety balistycznej oficjalnie użytej przez Iran w zagranicznym konflikcie) o zasięgu 700 km i głowicy bojowej o masie 450 kg.



Oba należą do rodziny Fateh-110 - produkowanych przez Teheran pocisków rakietowych krótkiego zasięgu.



Iran twierdzi, że dysponuje rakietami zdolnymi osiągnąć dwa tysiące kilometrów, co oznaczałoby bezpośrednie zagrożenie dla Izraela oraz amerykańskich baz w regionie.

Krytyka irańskiego programu rakietowego

Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska od dawna krytykują irański program rakietowy. Bruksela pozostaje jednak - w przeciwieństwie do Waszyngtonu - stroną porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku.

W tym samym roku ONZ wezwała Teheran do powstrzymania się przez okres ośmiu lat od prac nad pociskami balistycznymi, przeznaczonymi do przenoszenia broni jądrowej.

