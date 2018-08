Iran odrzuca propozycję Trumpa. "Nie będzie żadnego spotkania"

Szef irańskiej dyplomacji Mohammad Dżawad Zarif oświadczył w sobotę, że mimo propozycji ze strony prezydenta Donalda Trumpa nie dojdzie do żadnego spotkania przedstawicieli Iranu i USA na marginesie najbliższej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Nie, nie będzie żadnego spotkania - odpowiedział Mohammad Dżawad Zarif na pytanie półoficjalnej irańskiej agencji prasowej Tasnim o ewentualną rozmowę z szefem dyplomacji USA Mike'iem Pompeo lub inną amerykańską osobistością.

"Nie postępują uczciwie"

Minister przypomniał, że irańskie władze przy różnych okazjach dawały wyraz swemu odmownemu stanowisku wobec podjęcia dialogu w obecnych okolicznościach, czyli po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z 2015 roku.



- Stany Zjednoczone nie postępują uczciwie. Ich przywiązanie do stosowania sankcji nie pozwala na prowadzenie żadnego dialogu - dodał szef irańskiej dyplomacji.



Zarif zaprzeczył również, jakoby Oman występował w tej sytuacji w charakterze pośrednika między Iranem a USA.

Waszyngton "otwarty" na dialog

6 sierpnia prezydent Trump ponownie oświadczył, że jest "otwarty", jeśli chodzi o zawarcie nowego "szerszego" porozumienia z Iranem, a tydzień wcześniej deklarował, że gotów jest spotkać się ze swym irańskim odpowiednikiem Hasanem Rowhanim "bez stawiania wstępnych warunków".



W związku z tymi wypowiedziami powstały pogłoski na temat ewentualnego spotkania Trump-Rowhani bądź też spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych obu krajów podczas najbliższej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w przyszłym miesiącu.



Niemniej sam Rowhani odrzucił już 6 sierpnia możliwość dialogu, zapewniając, że to Waszyngton powinien obecnie "wykazać", że pragnie doprowadzić poprzez negocjacje do jakiegoś rozwiązania.

Nowe sankcje

Rowhani określił stanowisko Waszyngtonu jako "pełne sprzeczności", ponieważ - jego zdaniem - "nie da się negocjować i jednocześnie stosować sankcje". Weszły one w życie z dniem 7 sierpnia.



Trump wycofał w maju tego roku Stany Zjednoczone z porozumienia nuklearnego, które Iran podpisał w 2015 roku z sześcioma mocarstwami (USA, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy) i postanowił ponownie nałożyć na Teheran sankcje ekonomiczne. Umowa miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych.