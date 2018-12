Niszczyciel Sahand przyjęty do służby. Iran pokazuje nowe okręty

Video: Reuters TV

Iran zaprezentował nowy niszczyciel Sahand

01.12 | Irańska marynarka w sobotę zwodowała nowy niszczyciel krajowej produkcji Sahand. To kolejny nowy irański okręt pokazany w ostatnich dniach, po dwóch jednostkach podwodnych zaprezentowanych w czwartek. Ze względu na międzynarodowe sankcje Iran zmuszony jest do samodzielnej produkcji zaawansowanego uzbrojenia, co, według ekspertów, może mieć negatywny wpływ na jego potencjał bojowy.

