Nie wiedział o wizycie Asada. "Jeden z powodów rezygnacji"

Szef irańskiej dyplomacji Mohammad Dżawad Zarif nie był informowany o zeszłotygodniowej wizycie syryjskiego prezydenta Baszara Asada w Teheranie i m.in. z tego powodu podał się do dymisji - oświadczył rzecznik irańskiego MSZ, cytowany agencję ISNA.

"Iran ma tylko jedną politykę zagraniczną i jednego ministra spraw zagranicznych" Prezydent Iranu... czytaj dalej » - Ministerstwo spraw zagranicznych na żadnym szczeblu nie miało informacji [o wizycie Asada - red.] i ten brak informacji utrzymywał się do końca wizyty - powiedział Bahram Kasemi.



- Jednym z powodów rezygnacji (Zarifa) był brak koordynacji z kierowanym przez niego resortem. Jak przekazano już wcześniej, rezygnacja złożona przez pana ministra nie wynikała ze względów prywatnych czy osobistych. Jej celem i założeniem miał być pozytywny wysiłek, by przywrócić ministerstwu spraw zagranicznych i systemowi dyplomatycznemu należne im centralne miejsce - dodał rzecznik.



Asad odwiedził Teheran 25 lutego. Spotkał się z najwyższym przywódcą ajatollahem Alim Chameneim i prezydentem Hasanem Rowhanim, czy dowódcą sił specjalnych Al-Kuds generałem Kasemem Sulejmanim, ale nie z Zarifem.

Źródło: BORNA QASEMI/EPA/PAP Zarif chciał odejść czy tylko udawał? Na zdjęciu chwile chwały w 2015 roku

Po ośmiu latach wsparcia w wojnie osobiście "podziękował przywódcom i obywatelom" Iranu Prezydent Syrii... czytaj dalej » Tego samego dnia szef dyplomacji powiadomił o swojej rezygnacji na Instagramie. Po kilkudziesięciu godzinach niepewności i sprzecznych informacji została ona odrzucona przez Rowhaniego, co, jak zauważa agencja Reutera, wzmocniło Zarifa - umiarkowanego polityka, atakowanego przez ultrakonserwatystów za rolę, jaką odegrał w zawarciu międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego. Także Sulejmani zadeklarował, że Zarif to główny architekt irańskiej polityki zagranicznej i ma poparcie ajatollaha Chameneiego.



Według Reutera mimo niechęci konserwatywnych kręgów politycznych do Zarifa okazało się, że jest nieodzowny jako negocjator w czasie, gdy Teheran musi podtrzymywać dobre stosunki z wieloma krajami, by zrównoważyć koszty gospodarcze, jakie ponosi w związku z amerykańskimi sankcjami. Nawet konserwatyści potrzebują Zarifa, by prowadził rozmowy z takimi krajami, jak Indie i Chiny, aby znaleźć partnerów handlowych, których nie obchodzą sankcje USA.

Źródło: khamenei.ir Kryzys zażegnany? W środku ajatollah Chamenei, po jego lewej Zarif, po prawej Rowhani