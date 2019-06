"Jeśli nie chcesz wojny, powinieneś złagodzić sankcje"





Foto: PAp/EPA/Airman 1st Class Tristan Viglian / DIVIDS Trump: byliśmy gotowi do odwetu

Iran odpowiada na dyplomację dyplomacją, a na wojnę "twardą obroną" - napisał w piątek, w sytuacji podwyższonego napięcia między Waszyngtonem i Teheranem, rzecznik irańskiego MSZ Abbas Musawi. Z kolei Hesameddin Aszena, doradca irańskiego prezydenta Hasana Rowhaniego oświadczył, że jeśli prezydent USA Donald Trump nie chce wojny z Iranem, to powinien złagodzić sankcje nałożone na Teheran.

Irańczycy pokazują zdjęcia "drona". Mówią, że oszczędzili 35 Amerykanów w P-8 Państwowa... czytaj dalej » "(Iran - red.) odpowiada na dyplomację dyplomacją… na wojnę, twardą obroną" - napisał Mousavi.

"Wojna i sankcje to dwie strony tej samej monety. Jeśli nie chcesz wojny, powinieneś złagodzić sankcje" - stwierdził Aszena.

To pierwsze odpowiedzi strony irańskiej na piątkowy komentarz specjalnego wysłannika USA do spraw Iranu Briana Hooka.

W Rijadzie stwierdził on, że dyplomacja Stanów Zjednoczonych "nie dała Iranowi prawa do odpowiedzi wojskowej". Władze w Teheranie "muszą odpowiedzieć na naszą dyplomację dyplomacją, a nie siłą wojskową" - dodał. Jak zaznaczył, "ważne jest, by robić wszystko, co możliwe", aby powstrzymać eskalację napięć w relacjach między USA i Iranem.

Źródło: PAP/EPA/Department of Defense HANDOUT Pentagon opublikował grafikę, ukazującą miejsce zestrzelenia drona

Źródło: PAP/EPA/Department of Defense Pentagon pokazał na grafice miejsce, w którym zestrzelono drona i usytuowanie baterii, z której Irańczycy wystrzelili pocisk

"Terroryzm gospodarczy"

Wcześniej w piątek Aszena nazwał sankcje na Teheran "terroryzmem gospodarczym" i dodał, że Iran odpowie na nie "wszelkimi niezbędnymi środkami".

"Dzisiejszy kryzys wynika z wycofania się Waszyngtonu z JCPOA (międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem - red.) i utrudniania propozycji dyplomatycznych. Ale ten proces jest odwracalny. Każdy konstruktywny krok spotka się z podobną odpowiedzią" - napisał.

Oglądaj Wideo: Reuters Iran opublikował nagranie ze startu rakiety, która zestrzeliła amerykańskiego drona (dźwięk oryginalny)

Zestrzelenie amerykańskiego drona

"Zapytałem, ile osób zginie". Trump potwierdza wstrzymanie ataku na Iran Wstrzymałem atak... czytaj dalej » W czwartek irańska elitarna Gwardia Rewolucyjna zestrzeliła amerykańskiego drona szpiegowskiego. Według Gwardii, maszyna została zestrzelona, gdy naruszyła przestrzeń powietrzną Iranu w położonej nad Zatoką Perską prowincji Hormozgan na południu kraju.

Rzecznik Centralnego Dowództwa sił USA, kapitan marynarki wojennej Bill Urban potwierdził, że Iran zestrzelił amerykańskiego drona, ale podkreślił, że doszło do tego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Incydent nazwał "niesprowokowanym atakiem" ze strony Iranu.

Wstrzymany atak USA

"New York Times" napisał w czwartek wieczorem (czasu nowojorskiego) w wydaniu internetowym, że Trump zatwierdził przeprowadzenie ataków na cele w Iranie po zestrzeleniu amerykańskiego drona zwiadowczego, ale na wczesnym etapie tej operacji kazał ją odwołać. W piątek informacje te potwierdził Donald Trump, dodając, że zdecydował o odstąpieniu po ataku po tym, jak usłyszał, ilu ludzi zginie w wyniku planowanego nalotu.

Prezydent USA potwierdził także, że Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje na Teheran w związku z czwartkowym incydentem.

Źródło: EPA/HO Iran pokazał zdjęcia: to wrak zestrzelonego drona

Źródło: PAP/ Maciej Zieliński Amerykański dron zwiadowczy RQ-4 Global Hawk