Foto: PAP/EPA Video: Reuters TV

Irańczycy protestują na ulicach

05.01 | Irańska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2003 roku Szirin Ebadi zaapelowała do świata o wsparcie protestów w Iranie. - Ludzie wciąż są na ulicach, a jeśli wracają do domu, to złość, która nimi powodowała, nie minęła - powiedziała w czwartek w rozmowie z agencją Reutera.

