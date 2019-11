Irańska armia "zestrzeliła drona obcego państwa". USA: to nie nasz

Irańskie media poinformowały, że armia zestrzeliła drona nad portem Bandar-e Maszur na południowym zachodzie kraju. Maszyna należała do "obcego państwa" - poinformował gubernator prowincji Chuzestan. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że nie był to dron amerykański.

- Zestrzelony dron z pewnością należał do obcego państwa. Jego wrak został odkryty i jest badany - przekazał gubernator Golamraza Szariati, cytowany przez oficjalną agencję prasową IRNA. Dodał, że dron naruszył przestrzeń powietrzną Iranu.

Półoficjalna agencja prasowa Tasnim przekazała, że maszyna została strącona przez "irański system obrony powietrznej za pomocą pocisku Mersad".

Jako pierwsza, informacje o dronie przekazała strona internetowa Klubu Młodych Dziennikarzy (YJC), związana z państwowym irańskim nadawcą. Komunikat mówił o "nieznanym obiekcie latającym", który został zestrzelony przez armię irańską. Jak zastrzeżono, doniesienia te nie zostały jeszcze potwierdzone przez irańskie władze.

Na razie nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowy statek powietrzny.

W komunikacie opublikowanym na Twitterze Dowództwo Centralne stwierdziło, że jeżeli jakiś bezzałogowy statek powietrzny został zestrzelony, to nie był to sprzęt ministerstwa obrony Stanów Zjednoczonych.



Alleged reports of a U.S. drone being shot down are incorrect. If a UAS had gone down in the CENTCOM AOR it was not a #DoD asset. All U.S. equipment has been accounted for. — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 8, 2019





Zestrzelenie amerykańskiego drona

W czerwcu irańskie siły zestrzeliły amerykańskiego drona, który według elitarnej jednostki Strażników Rewolucji latał nad południowym Iranem. Zdaniem Waszyngtonu amerykański bezzałogowiec został zestrzelony przez Iran w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

Stosunki między Iranem a Stanami Zjednoczonymi pogorszyły się od maja zeszłego roku, gdy prezydent Donald Trump wycofał USA z porozumienia nuklearnego światowych mocarstw z Iranem z 2015 r. i ponownie nałożył sankcje na ten kraj.

Źródło: Google Maps Port Bandar-e-Maszur w Iranie