Nadzorował egzekucje więźniów politycznych. Został szefem wymiaru sprawiedliwości

W Iranie hidżab to wymóg prawny, a zasady dyktowane religią

15.02 | Iran staje się coraz bardziej popularnym celem wycieczek, ale prawdziwy "bum" ma dopiero dać o sobie znać. Po podpisaniu międzynarodowego porozumienia ograniczającego rozwój programu nuklearnego w Iranie, zachód zaczął stopniowo znosić sankcje. Kraj chce na tym skorzystać. Gościnność jest jednak ograniczona. Przyjezdnych, tak jak obywateli, obowiązują te same zasady. Są one dyktowane religią. Wszystkie panie muszą mieć zakryte głowy, bo hidżab to wymóg prawny. W każdym miejscu publicznym trzeba go nosić. Materiał "Faktów z Zagranicy".

