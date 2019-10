Tunel i pół tony materiałów wybuchowych. Teheran: udaremniliśmy spisek na "generała cienia"

Wysokiej rangi przedstawiciel irańskich władz oświadczył, że Teheran udaremnił izraelsko-arabski spisek, którego celem było zamordowanie generała Kasema Solejmaniego, głównodowodzącego elitarnego oddziału Strażników Rewolucji.

Państwowe media cytujące Hosejna Taeba, odpowiedzialnego za służbę bezpieczeństwa Strażników Rewolucji, przekazały, że spiskowcy planowali kupić nieruchomość przylegającą do sali modlitw wybudowanej na cześć zmarłego w 2017 roku ojca Solejmaniego.

Przy użyciu 500 kg ładunków wybuchowych umieszczonych w tunelu pod budynkiem mieli go wysadzić, gdy generał będzie odwiedzał to miejsce w czasie uroczystości z okazji świętego miesiąca Muharram - pisze "The Jerusalem Post".

Jak przekazał Taeb, Irańczycy od dawna obserwowali niedoszłych zamachowców.

W związku z planowanym od lat spiskiem aresztowano bliżej nieokreśloną liczbę osób - podała agencja Reutera. Izraelskie media piszą o trzech zatrzymanych.

Taeb nie sprecyzował, o jakie biorące udział w spisku arabskie państwo chodzi. Agencja Reutera zwraca jednak uwagę na napięte relacje Iranu ze wpieraną przez USA Arabią Saudyjską.

Źródło: PAP/EPA/Supreme Leader Office Generał Kasem Solejmani

Napięcie między Izraelem a Iranem

Oddział specjalny Kuds, którym dowodzi Solejmani, a którego zadaniem jest operowanie poza granicami Iranu m.in. wspierał syryjskiego prezydenta Baszara Asada w czasie wojny domowej w Syrii.

Sam Solejmani owiany jest w regionie aurą tajemniczości i skuteczności, doczekał się nawet przydomku w zachodnich mediach - "generał cień".

Między Iranem a Izraelem od lat panuje wzajemna wrogość. W irańskiej polityce jest ona obecna od początku rewolucji islamskiej w 1979 roku. Teheran otwarcie popiera walczące o niepodległość Palestyny grupy zbrojne takie jak Hamas czy Islamski Dżihad, a także sprzymierzony z nimi libański Hezbollah.

W czerwcu 2018 r. duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei powtórzył stałą opinię Teheranu, że Izrael jest dla Bliskiego Wschodu "nowotworem złośliwym, który należy usunąć i zlikwidować".

Źródło: PAP Sojusze na Bliskim Wschodzie