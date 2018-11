Iran "gotowy do obrony swojej floty handlowej"

Siły zbrojne Iranu oświadczyły w poniedziałek, że będą chronić tankowce Teheranu przed wszelkimi zagrożeniami, odpowiadając w ten sposób na ostrzeżenia USA skierowane do portów, by nie przyjmowały irańskich statków, gdyż są one "pływającym obciążeniem".

- Irańskie siły zbrojne (...) są przygotowane dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, do ochrony naszej floty tankowców przed wszelkimi zagrożeniami, tak by mogły nadal używać szlaków wodnych - oświadczył wiceadmirał Mahmud Musawi, zastępca dowódcy irańskiej marynarki, którego cytuje półoficjalna irańska agencja ISNA.

W ubiegły poniedziałek weszły w życie amerykańskie sankcje przeciwko Iranowi, będące efektem wypowiedzenia przez administrację Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z tym krajem z 2015 roku. Sankcje obejmują m.in. zakaz importu irańskiej ropy naftowej.

"Irańskie tankowce są pływającymi obciążeniami"

- Od Kanału Sueskiego do cieśniny Malakka i we wszystkich przewężeniach pomiędzy nimi irańskie tankowce są pływającymi obciążeniami. Irańskie tankowce stanowią ryzyko dla portów, które pozwalają im cumować i kanałów, które pozwalają im przepływać - oświadczył w środę specjalny przedstawiciel USA ds. Iranu, wskazując na możliwość nałożenia przez Waszyngton kar dla operatorów portów i kanałów ułatwiających Teheranowi omijanie embarga. Irańskie media odebrały jego słowa jako groźbę wobec tankowców przewożących ropę bądź produkty ropopochodne z tego kraju.



- Tworzenie na międzynarodowych szlakach wodnych jakichkolwiek utrudnień w transporcie i handlu (...) byłoby nie do zaakceptowania i irańskie siły zbrojne są gotowe do obrony naszej floty handlowej, tak jak to robiły przez minione 40 lat - dodał wiceadmirał Musawi.