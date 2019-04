Przedstawiciele wrogich państw na jednej konferencji. "Sukces premiera Iraku"

Foto: Reuters Video: army.mil

Niespodziewane spotkanie w Iraku. Ojciec i córka w armii USA

11.03 | Stany Zjednoczone chcą wspólnie z sojusznikami rozszerzyć walkę z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie (IS) poza Irak i Syrię. Taką deklarację złożył w Monachium pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan. Stany Zjednoczone mają ok. 5,2 tys. żołnierzy w Iraku, których zadaniem jest szkolenie irackich sił bezpieczeństwa i doradzanie im w walce z IS.

