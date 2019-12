Za protestami stali "wrogowie", prezydent apeluje o uwolnienie "niewinnych ludzi"

Video: Fakty TVN

Irańczycy masowo wyszli na ulice w proteście przeciwko...

Irańczycy mają dość biedy, rosnących cen i braku podstawowych towarów. Wyszli na ulice, gdy w piątek władze ogłosiły, że podnoszą ceny benzyny o ponad 50 procent. Dla władz republiki islamskiej demonstranci to chuligani. Protesty rozlały się na cały kraj, co spotkało się z brutalnym odzewem władz. Szacuje się, że w protestach zginęło już co najmniej sto osób.

