Iran daje Unii tydzień. Czeka na "plan B"

Władze Iranu chcą, aby mocarstwa europejskie do końca maja przedstawiły kroki mające na celu uratowanie porozumienia nuklearnego z 2015 roku, z którego niedawno wystąpiły Stany Zjednoczone - poinformował w piątek wysoki przedstawiciel władz irańskich.

Teheran ma w ciągu kilku tygodni zdecydować, czy wystąpić z umowy - podaje agencja Reutera.

Plan B

"Europa jest bardzo zjednoczona w sprawie umowy z Iranem i to się nie zmieni" - Oczekujemy, że pakiet (ekonomiczny - red.) zostanie nam przedstawiony do końca maja - powiedział przedstawiciel władz Iranu przed rozmowami w Wiedniu z przedstawicielami sygnatariuszy porozumienia nuklearnego, z którego niedawno wystąpiły USA. - Przykro mi to mówić, ale jeszcze nie widzieliśmy "planu B". "Plan B" dopiero zaczął być opracowywany - dodał.



Irańczyk powiedział, że europejskie rozwiązania będą musiały zagwarantować, iż eksport ropy nie zostanie wstrzymany, a Iran nadal będzie miał dostęp do międzynarodowego systemu wymiany informacji o przelewach bankowych SWIFT.



- Oczekujemy, że na dzisiejszym spotkaniu zostanie zajęte wspólne stanowisko przeciwko wycofaniu się Stanów Zjednoczonych (z umowy - red.) - oświadczył przedstawiciel irańskich władz. - Jeśli nie, to odbędzie się spotkanie na szczeblu ministerialnym. A potem, jeśli Iran wciąż nie będzie usatysfakcjonowany, podejmiemy decyzję - wskazał.

Uratować porozumienie

Waszyngton, który wycofał się z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Pozostali sygnatariusze umowy - Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Chiny i Rosja - deklarują, że chcą uratować ten układ.



Niedawno europejscy przywódcy zabiegali w Waszyngtonie o zachowanie w mocy układu nuklearnego, a gdy prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie z niego swojego kraju, podjęli starania, by porozumienie obowiązywało Iran oraz inne państwa, poza Stanami Zjednoczonymi.



Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.



W czwartek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w pierwszym kwartalnym raporcie opublikowanym od wycofania się z tej umowy Stanów Zjednoczonych, że Iran nadal wywiązuje się z zobowiązań wynikających z porozumienia atomowego.