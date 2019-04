Powodzie nawiedziły Iran. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, ogromne straty

Foto: Reuters TV Video: Marcin Piotr Wrona / Fakty w Południe

Kilkaset ofiar cyklonu Idai w Mozambiku. Powodzie zniszczyły...

Setki ofiar, dziesiątki wiosek pod wodą, strach przed wybuchem epidemii, ogromne zniszczenia i ludzie bez dachu nad głową - to obraz po przejściu cyklonu Idai przez południowo-wschodnią Afrykę. Powodzie dopełniły zniszczeń. Z powierzchni ziemi zniknęła niemal półmilionowa Beira, drugie co do wielkości miasto w Mozambiku. W trzech afrykańskich krajach, Mozambiku, Malawi i Zimbabwe, zginęło ponad 750 osób. Według ONZ w wyniku kataklizmu ucierpiało 2 miliony 600 tysięcy ludzi.

