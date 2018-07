Chcą uciec amerykańskim sankcjom. "Ropa będzie dostępna na giełdzie"





Rząd Iranu pozwoli prywatnym eksporterom na sprzedaż ropy naftowej w ramach walki ze skutkami amerykańskich sankcji - poinformowali przedstawiciele władz. Wezwano również kraje OPEC, by nie naruszały obowiązujących porozumień.

W reakcji na zapowiedzi Waszyngtonu, który planuje w listopadzie zablokować eksport ropy naftowej z Iranu, Teheran usiłuje znaleźć rozwiązania, które zniwelują negatywne skutki tych kroków dla irańskiej gospodarki.

- Irańska ropa naftowa będzie dostępna na giełdzie, a sektor prywatny może ją eksportować w sposób transparentny - oświadczył w transmitowanym w telewizji przemówieniu pierwszy wiceprezydent Iranu Iszak Dżahangiri. - Chcemy przezwyciężyć wysiłki Amerykanów (...) mające na celu wstrzymanie eksportu irańskiej ropy - dodał.

Wiceprezydent wyjaśnił również, że choć irańska "ropa jest już dostępna na giełdzie" w wielkości około 60 tysięcy baryłek dziennie, to obecnie może ona służyć "jedynie do wyrobu eksportowanych produktów naftowych".

List od ministra

Także w niedzielę minister ds. ropy naftowej Bidżan Zanganeh wysłał list do Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), w której skład wchodzi Iran, by jej członkowie pozostali wierni uzgodnieniu z ubiegłego tygodnia o zwiększeniu całkowitego wydobycia o ok. 1 mln baryłek dziennie oraz by "powstrzymali się od jednostronnych kroków", które mogłyby zagrozić jedności kartelu.



"Jakiekolwiek zwiększenie wydobycia ropy przez któregokolwiek członka (OPEC) poza zobowiązaniami wyłuszczonymi w decyzjach OPEC (...) będzie uznane za złamanie porozumienia" - napisał minister.



To reakcja na doniesienia, że Arabia Saudyjska planuje zwiększenie wydobycia ropy w celu zastąpienia na rynkach surowca irańskiego. Odniósł się do tego również wiceprezydent Dżahangiri, który podkreślił, że każdy, kto będzie usiłował usunąć irańską ropę z rynków, "popełni wielką zdradę wobec Iranu i któregoś dnia za nią zapłaci".



W sobotę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że król Arabii Saudyjskiej Salman zgodził się na zwiększenie wydobycia ropy naftowej, może nawet o 2 mln baryłek. Strona saudyjska nie potwierdziła tej informacji. Podano jedynie, że Trump i Salman podkreślili konieczność ochrony stabilności rynku ropy oraz wysiłków ze strony państw wydobywających ten surowiec, by zrekompensować jego ewentualny niedobór.