Chamenei: Macron albo jest naiwny, albo w zmowie z USA

"W sprawie Iranu Trump nie szuka pretekstu do wojny"

Foto: khamenei.ir Video: Mateusz Szmelter / tvn24.pl

Trump nie dąży do wojny z Iranem. On mówi jedno, ale jest powściągliwy wobec użycia siły. Nie szuka pretekstu do wojny. Jest powściągliwy w działaniu, a nie w retoryce - mówi tvn24.pl ambasador Daniel Fried.

