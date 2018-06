Członkom komisji wyborczych mogą zakazać wyjazdu z kraju. W tle sfałszowane wybory

Premier Iraku Hajdar Dżawad al-Abadi oświadczył we wtorek, że w czasie irackich wyborów parlamentarnych 12 maja doszło do "niebezpiecznych naruszeń". Ostrzegł, że członkowie komisji wyborczej mogą zostać objęci zakazem wyjazdu za granicę.

Podczas konferencji prasowej Abadi poinformował, że w raporcie przedstawionym rządowi zarekomendowano ręczne przeliczenie części głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Dodał ponadto, że niektórzy członkowie irackiej komisji wyborczej mogą zostać objęci zakazem wyjazdu za granicę bez jego zgody.

Wybory zostały sfałszowane?

Porażka czołowych polityków. W parlamencie zabraknie ministrów W wygranych przez... czytaj dalej » Pod koniec maja Abadi ogłosił powołanie specjalnej komisji, która ma badać zarzuty o fałszowanie wyborów.

Powołanie komisji związane jest głównie z zarzutami przeprowadzenia ataku hakerskiego na elektroniczny system głosowania w irackim Regionie Kurdystanu oraz w prowincji Kirkuk. Sześć kurdyjskich partii, które łącznie zdobyły 11 mandatów w 329-osobowym irackim parlamencie, zarzuciło fałszerstwo Patriotycznej Unii Kurdystanu (PUK), która zdobyła 18 mandatów. Część kurdyjskich partii bojkotuje prace parlamentu.

W wyborach z 12 maja zwyciężył blok Sairun Muktady as-Sadra, jednak nie uzyskał on wyniku umożliwiającego utworzenie samodzielnego rządu większościowego. Obecnie w kraju trwają negocjacje koalicyjne. Kurdowie z Partii Demokratycznej Kurdystanu (KDP) sprzeciwiają się, by na czele rządu koalicyjnego stanął Abadi bądź jego poprzednik Nuri al-Maliki. Mimo początkowych zapowiedzi, zwłaszcza ze strony Sadra oraz premiera Abadiego, że nowy rząd powstanie szybko, wszystko wskazuje na to, że negocjacje mogą potrwać bardzo długo.