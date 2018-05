Irak zamyka granice na czas wyborów





Wybory w Iraku odbędą się w sobotę

Władze Iraku ogłosiły w środę, że wszystkie granice lądowe oraz lotniska międzynarodowe na terytorium tego państwa zostaną zamknięte w sobotę na 24 godziny. W tym dniu Irakijczycy wybierać będą nowy parlament.

"Jedyną drogą do władzy w Iraku jest demokracja" Najwyższy... czytaj dalej » Zamknięcie granic nastąpi w sobotę o godzinie 0.01 czasu miejscowego i potrwa 24 godziny. Iracki Zarząd Przejść Granicznych poinformował, że jest to część środków bezpieczeństwa związanych z wyborami parlamentarnymi. Decyzję tę zatwierdził premier Iraku Hajdar Dżawad al-Abadi.



Zamachy w dniu wyborów zapowiedziało tak zwane Państwo Islamskie (IS). W czasie kampanii wyborczej terroryści nie zdołali jednak zakłócić procesu wyborczego. Władze Iraku zmobilizowały tysiące funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy mają zapewnić spokojny przebieg głosowania.



Członkowie irackich sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa będą głosować już w czwartek. Wcześniejsze głosowanie zorganizowano po to, by mogli oni wykonywać swoje obowiązki w dniu wyborów.



W wyborach o 329 miejsc w parlamencie ubiega się blisko 7 tysięcy kandydatów z 88 ugrupowań.