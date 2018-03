Turecka armia: unieszkodliwiliśmy 12 kurdyjskich bojowników w Iraku





Foto: defenceimagery.mod.uk | Video: Reuters TV Erdogan zapowiedział dalsze akcje wojskowe w Afrinie i dalej na wschód

Tureckie samoloty bojowe unieszkodliwiły na północy Iraku co najmniej 12 bojowników zdelegalizowanej w Turcji separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) - poinformowała w środę turecka armia na Twitterze.

Do ataku doszło we wtorek w regionie Hakurk na północy Iraku - sprecyzowała armia dodając, że kurdyjscy bojownicy prawdopodobnie przygotowywali się do działań ofensywnych.

40 tysięcy ofiar konfliktu

Afrin to nie koniec. Erdogan zapowiada kolejną operację zbrojną Prezydent Turcji... czytaj dalej » - 12 uzbrojonych członków separatystycznej organizacji terrorystycznej (...) zostało zneutralizowanych przez atak z powietrza 20 marca - podała armia.



Turcja regularnie przeprowadza naloty na obiekty PKK w północnym Iraku, gdzie organizacja ma swoje bazy w górach Kandil.



PKK od lat 80. XX wieku prowadzi z turecką armią walkę o kurdyjską autonomię i jest uważana przez Turcję, Unię Europejską i USA za organizację terrorystyczną.

W konflikcie zginęło ponad 40 tysięcy osób. Władze w Ankarze obawiają się utworzenia niepodległego państwa kurdyjskiego na obszarach należących obecnie do Syrii, Iraku i Turcji.