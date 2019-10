Prezydent Iraku złożył propozycję. Ma zażegnać kryzys

Video: Reuters Protesty antyrządowe w Iraku30.10 | Agencja AFP podała, że wpływowy szyicki duchowny Muktada as-Sadr przyleciał we wtorek z Iranu do Iraku i dołączył do tysięcy uczestników antyrządowych protestów w irackim An-Nadżaf, świętym mieście szyitów. zobacz więcej wideo »