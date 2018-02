"Przywracanie nadziei". Irak prosi o miliardy na odbudowę





Rząd Iraku potrzebuje 88,2 miliardów dolarów, by odbudować kraj po trzech latach wojny z tak zwanym Państwem Islamskim (IS) - oświadczył iracki minister do spraw planowania. Minister wystąpił na rozpoczętej w poniedziałek w Kuwejcie trzydniowej konferencji w sprawie pomocy dla jego kraju.

- Na podstawie analizy przeprowadzonej przez irackich i międzynarodowych ekspertów szacujemy, że potrzebujemy w sumie 88,2 mld dolarów na odbudowę Iraku - poinformował minister Salman Ali Hasan al-Dżumajli, który pełni też obowiązki ministra handlu. - Odbudowa Iraku to przywracanie mu nadziei, a przywracanie stabilizacji w Iraku to stabilizowanie państw w regionie i na świecie - podkreślił minister, zwracając uwagę na odpowiedzialność w tej kwestii społeczności międzynarodowej. Amnestia dla dżihadystów wracających z Syrii i Iraku Ponad 110... czytaj dalej »

Jak sprecyzował dyrektor z irackiego resortu planowania Kusaj Abdul Fatah około 22 mld dolarów będzie potrzebne w najbliższym czasie, a 65 mld dolarów w perspektywie średnioterminowej. Dodał, że największe potrzeby są na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Organizacje pozarządowe obiecały na razie 330 mln dolarów w ramach pomocy humanitarnej dla Iraku - poinformowała kuwejcka agencja prasowa KUNA.

Mniej niż procent potrzeb

Rząd w Bagdadzie potwierdza: USA zmniejszają liczbę żołnierzy w Iraku Rzecznik... czytaj dalej » - Rozpoczęliśmy programy odbudowy (...), ale to, co udało nam się osiągnąć, to mniej niż jeden procent tego, czego Irak potrzebuje - oświadczył Mustafa al-Hiti, szef funduszu odbudowy w strefach zniszczonych wskutek walk z IS. - Ponad 138 tysięcy domów jest uszkodzonych, w tym połowa jest całkowicie zniszczona - podkreślił. Dodał, że wciąż ponad 2,5 miliona ludzi, którzy musieli uciekać przed wojną, nie ma swoich domów.

Władze Iraku ogłosiły w grudniu zwycięstwo nad tzw. Państwem Islamskim po wyparciu tej ekstremistycznej sunnickiej organizacji zbrojnej z całego terytorium opanowanego przez nią w 2014 i 2015 roku. Kurdowie: przetrzymujemy cztery tysiące dżihadystów, w tym cudzoziemców Przetrzymujemy... czytaj dalej »

Bagdad liczy na inwestycje

Jeszcze pod koniec stycznia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos premier Iraku Hajdar al-Abadi oceniał, że odbudowa kraju, drugiego producenta ropy naftowej wśród państw OPEC, potrwa długo i będzie kosztowała ok. 100 mld dolarów. Bagdad liczy na zagraniczne inwestycje w transport, energetykę i rolnictwo.

Stany Zjednoczone, stojące na czele koalicji międzynarodowej, która zapewniła Irakowi kluczowe wsparcie lotnicze w walce z IS nie planują zadeklarować żadnych funduszy podczas konferencji w Kuwejcie - poinformowali przedstawiciele władz USA.

