Przetrzymujemy około czterech tysięcy dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS), wśród nich cudzoziemców - we wtorek ogłosiły władze irackiego Kurdystanu. Nie ujawniono dokładnej liczby zagranicznych bojowników ani ich narodowości.

Między 2014 a lipcem 2017 roku kurdyjskie siły bezpieczeństwa i bojownicy kurdyjscy, peszmergowie, "zatrzymali około 2500 osób należących do Daesz (arabski akronim IS)" - powiedział dziennikarzom doradca rządu Kurdystanu ds. międzynarodowych Dindar Zibari. "Pozostało mniej niż 3 tysiące" dżihadystów Na terenie Syrii... czytaj dalej »

350 osób zniknęło

- W październiku ubiegłego roku, podczas bitwy o Hawidżę, ostatni duży ośrodek miejski kontrolowany przez IS w Iraku, około tysiąca dżihadystów oddało się w ręce peszmergów, bojąc się przekazania w ręce sił irackich - poinformował Zibari. Hawidża znajduje się ok. 120 km na południe od Mosulu, który został opanowany przez IS w 2014 roku i odbity przez siły irackie w lipcu 2017 r.

Z kolei "350 osób, zatrzymanych w regionie Debes i Kirkuk, przyznało podczas przesłuchań, że należało do IS. Zostały one przewiezione do więzienia kurdyjskich sił bezpieczeństwa, po wkroczeniu do Kirkuku sił irackich" - dodał doradca.

Human Rights Watch (HRW) niepokoi się o los 350 osób, które "zniknęły" - jak podano - od momentu przejęcia Kirkuku w październiku ub.r. przez irackie siły rządowe - przypomina agencja AFP.

- Nazwiska wszystkich tych więźniów zostały podane do wiadomości ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, ale te nie poinformowały rodzin o tych 350 osobach - oświadczył Zibari. Tysiące Kurdów opuściło domy w wyniku konfliktu Ponad 180 tysięcy... czytaj dalej »

Jeśli chodzi o obcokrajowców, "niektórzy zostali przekazani do swoich krajów, w tym należący do IS dziennikarz został przekazany do japońskiego konsulatu w Irbilu, a obywatel USA do konsulatu swojego kraju" - przekazał Zibari, nie podając dalszych szczegółów dotyczących liczby czy narodowości zatrzymanych cudzoziemców.

Ilu więźniów ma Bagdad?

Rząd federalny Bagdadu wielokrotnie wzywał władze kurdyjskie do przekazania tych więźniów, "ale uważamy, że należy to zrobić pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych" - podkreślił przedstawiciel irackiego Kurdystanu ds. międzynarodowych.

Według irackich ekspertów w Iraku przetrzymywanych jest około 20 tys. podejrzanych o dżihad, ale władze w Bagdadzie nigdy nie podawały żadnych danych liczbowych - zwraca uwagę AFP.