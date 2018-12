Trump z niespodziewaną wizytą u żołnierzy w Iraku. Złożył ważną deklarację

Video: Reuters

Amerykański lotniskowiec atomowy USS John C. Stennis wpłynął...

21.12 | Amerykański lotniskowiec atomowy USS John C. Stennis wpłynął do Zatoki Perskiej - poinformowała w piątek Associated Press. To pierwszy taki przypadek od czasu majowego wyjścia USA z porozumienia nuklearnego z Iranem

»