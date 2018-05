Ośmioro terrorystów wysadziło się pasami szahida. Zabili tylko siebie

Foto: u.s. army / public domain Video: Reuters TV

Dżihadyści zajęli część kurdyjskiego Kobane

6.10 | Jeżeli okaże się to konieczne, NATO wyśle do Turcji wojska lądowe - powiedział przebywający w Warszawie nowy szef NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego i walk Kurdów z dżihadystami przy granicy syryjsko-tureckiej. Tymczasem agencja Reutera pokazała zdjęcia, na których widać czarną flagę dżihadystów powiewającą nad wschodnią częścią kurdyjskiego miasta Kobane blisko granicy z Turcją. Kurdowie prowadzą tam kontrofensywę, ale narzekają, że naloty USA i koalicji na IS spowalniają ich działania.

