Interpol informuje o zatrzymaniu Polki. Ścigana przez siedem lat, wpadła w Buenos Aires

Interpol wystawił list gończy za Gruzinem podejrzanym o...

Jest list gończy i czerwona nota Interpolu, a to znak, że ścigany jest wyjątkowo groźny przestępca. Według prokuratury to 39-letni Gruzin zabił w Łodzi Paulinę. Dziewczyna zginęła 10 dni temu i w związku z jej śmiercią trzy osoby trafiły już do aresztu.

