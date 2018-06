"Wielu młodych katolików nie stosuje się do wskazówek Kościoła". Zbliża się synod o młodzieży

Video: Reuters

Papież wygłosił ostre słowa o aborcji

16.06.| W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to samo, ale w białych rękawiczkach - powiedział w sobotę papież Franciszek. W ten sposób odniósł się do aborcji dokonywanej z powodu chorób i wad płodu.

