Pogoda popsuła plany. Francuskie myśliwce musiały lądować w Indonezji

Video: Ministerstwo Obrony Francji

Sześć myśliwców Mirage, trzy Rafale. Francuzi pokazują swój...

29.09 | Ministerstwo Obrony Francji zamieściło w sieci film przedstawiający pierwsze naloty Paryża na tzw. Państwo Islamskie w Syrii. Sześć myśliwców Mirage i trzy Rafale w niedzielę zaatakowały obóz szkoleniowy bojowników IS w prowincji Dajr az-Zaur we wschodniej części kraju. Do tej pory Francja brała udział jedynie w nalotach na IS w Iraku, ponieważ obawiała się, że takie działania przeciwko tej radykalnej organizacji sunnickiej w Syrii mogłyby wzmocnić prezydenta tego kraju Baszara el-Asada, przeciwko któremu od 2011 r. trwa rebelia.

»