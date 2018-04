Pożar szybu naftowego w Indonezji. Nie żyje kilkanaście osób

W nielegalnie eksploatowanym szybie naftowym w Indonezji doszło do pożaru - poinformowały władze tego kraju. Jak podaje Reuters, zginęło co najmniej 18 osób, a około 41 osób ma poważne oparzenia. Pięć pobliskich domów spłonęło.

Do zdarzenia doszło w prowincji Aceh na północnym zachodzie Indonezji. Wcześniej informowano o co najmniej piętnastu ofiarach śmiertelnych.

Pożar wybuchł w prowincji Aceh na północnym zachodzie Indonezji

Pożar w szybie naftowym

Krzyki, panika i walka o życie. Nagranie ratownika Pomimo ostrzeżeń... czytaj dalej » Ogromny pożar, który wybuchł w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego (we wtorek około godziny 20.30 w Polsce) w dzielnicy mieszkalnej w mieście Pasir Puteh w prowincji Aceh, na północnym krańcu Sumatry, został spowodowany wyciekiem ropy naftowej - podaje AFP. Wczesnym popołudniem w środę czasu lokalnego strażacy wciąż walczyli z płomieniami.



- Ludzie byli w trakcie drążenia odwiertu, kiedy nagle wybuchł pożar, powodując wybuch - powiedział rzecznik indonezyjskiej policji Setyo Wasisto. Około 40 osób odniosło "poważne obrażenia". Trafili do kilku szpitali w regionie - dodał.



Dyrektor miejscowego szpitala Edi Gunawan powiedział indonezyjskiej telewizji, że hospitalizowani mają oparzenia od 20 do 60 procent powierzchni ciała. Kilku rannych w ciężkim stanie przewieziono do większego szpitala - dodał.

Walka z płomieniami

Na zdjęciach opublikowanych na portalach społecznościowych widać gigantyczne płomienie unoszące się nad domami i palmami. Zastępy straży pożarnej i pracownicy państwowego koncernu naftowego Pertamina, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, próbują ugasić pożar. Jego opanowanie jest kluczowe, gdyż w pobliżu znajduje się co najmniej siedem szybów naftowych, które prawdopodobnie również eksploatowane są nielegalnie przez lokalną społeczność.



Agencja Kyodo wskazuje, że nielegalne wydobycie ropy naftowej jest częstym zjawiskiem w Indonezji.

Źródło: PAP/EPA/ / AL MAHDI Pożaru szybu naftowego w Indonezji

Ogień mógł wzniecić papieros

Na razie nie podano żadnych szczegółów na temat ilości ropy naftowej, która mogła wyciec. Miejscowa policja podejrzewa, że przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa.

- Było tam wiele osób, które paliły papierosy - powiedział rzecznik policji Wasisto. - Wielu mieszkańców kręci się tu, żeby zdobyć ropę naftową. Było tam sporo ludzi - wskazał.



Nie wiadomo, kto jest właścicielem szybu, który najpewniej był nielegalnie wykorzystywany przez miejscową ludność - poinformowały władze.