Miliony głosujących, doba na liczenie. Członkowie komisji "zmarli z wyczerpania"

Prezydent Widodo prowadził w sondażch

17.04 | W indonezyjskich wyborach prezydenckich obecny szef państwa Joko Widodo rywalizuje z byłym generałem Prabowo Subianto. To powtórka z ich starcia w 2014 roku, gdy Widodo pokonał Prabowo różnicą ok. 6 pkt procentowych. Sondaże pokazują, że Widodo ma dużą przewagę, ale niektórzy analitycy twierdzą, że wyścig będzie bardziej zacięty niż się wydaje. Nacjonalista Prabowo, były mąż córki generała Suharto, reprezentuje tradycyjną elitę polityczną Indonezji. W 2009 roku, po wielu latach spędzonych za granicą, wrócił do krajowej polityki, a w kampanii z 2014 roku obiecywał wyborcom redukcję ubóstwa.

