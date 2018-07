W Indonezji zatonął kolejny prom. Wśród ofiar dzieci

Foto: MUSTAFA SYAHRIL / PAP/EPA/ Video: Reuters

Zatonął kolejny prom pasażerski. Zginęło co najmniej 31 osób

04.07 | We wtorek u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Sulawesi zatonął prom. Zginęło co najmniej 31 osób, 130 uratowano, trzy osoby zaginęły. Prom przewoził 164 pasażerów. Lokalne władze podają, że kapitanowi udało się skierować go na rafy, dzięki czemu można było ewakuować ponad 100 pasażerów. To kolejne zatonięcie promu w Indonezji, kilka tygodni temu zatonął prom na jeziorze Toba, zginęło ponad 200 osób.

