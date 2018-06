Dziesiątki zaginionych po katastrofie promu

Video: TVN24 BiS

O Indonezji z Anną Jaklewicz

19.11 | - Miałam wrażenie, że kiedy mówimy o Azji Południowo - Wschodniej, to malujemy taką "laurkę", bo to się dobrze sprzedaje - mówi Anna Jaklewicz, autorka książki "Indonezja. Po drugiej stronie raju". Jak dodaje, "jeżeli się jest w tym miejscu dłużej - a ja w Indonezji spędziłam 1,5 roku - to człowiek wie, że to jest fałsz, że to jest obrazek na pokaz, obrazek na sprzedaż" - mówi w rozmowie z Jakubem Poradą w TVN24 BiS. - Ja chciałam podzielić się tym, co jest po drugiej stronie raju - mówiła. Jak tłumaczy autorka, "ja chce zaszczepić taki sposób podróżowania, w którym my się staramy zrozumieć miejscowych". Materiał programu "Pokaż nam świat"

