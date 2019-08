Za kilkadziesiąt miliardów dolarów przeniosą stolicę. Obecna może znaleźć się pod wodą





»

Stolica Indonezji zostanie przeniesiona z Dżakarty, na Jawie, na wyspę Borneo, do prowincji Borneo Wschodnie - poinformował oficjalnie prezydent Indonezji Joko Widodo. Proces przenoszenia stolicy mógłby zostać zakończony w 5-10 lat.

Zdaniem Widodo operacja przeniesienia stolicy ma kosztować 466 bilionów indonezyjskich rupii (ok. 33 mld dolarów). 19 proc. tej sumy ma pokryć państwo, a reszta zostanie sfinansowana na zasadzie partnerstwa prywatno-publicznego i dzięki inwestycjom prywatnym.

Jak wyjaśnił prezydent, analizy wykazały, że "najbardziej idealnym miejscem na nową stolicę" jest rejon, na który składają się dystrykty prowincji Borneo Wschodnie - Penajam Paser Utara i Kutai Kartanegara. Leżą one na wschodnim wybrzeżu wyspy.

Nowa stolica, która nie została jeszcze nazwana, mogłaby więc powstać niedaleko istniejących miast Samarinda oraz portu Balikpapan - podał Reuters.

Dżakarta tonie. Prezydent przenosi stolicę

Agencja Kyodo podkreśla, że Widodo, prezydent i szef rządu Indonezji, planuje przenieść stolicę w ciągu 5-10 lat. Decyzja wynika m.in. ze statystyk, które w 2013 roku wykazały, że ogromny ruch i korki na ulicach Dżakarty powodują roczne straty w wysokości 56 bilionów rupii (ok. 4 mld dolarów).

Ponadto teren pod obecną stolicą zapada się pod ciężarem konstrukcji, fundamenty są osłabione przez wodę, a poziom Morza Jawajskiego podnosi się. Według ekspertów ochrony środowiska w 2050 roku jedna trzecia Dżakarty może znaleźć się pod wodą. Najbardziej zagrożona jest północ miasta, gdzie całe dzielnice wzdłuż wybrzeża już są podtapiane. Dochodzi również zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenia sejsmiczne.

Dżakarta prawdopodobnie pozostanie centrum gospodarczym kraju. Jest ona drugą po Tokio aglomeracją na świecie, zamieszkaną przez prawie 32 mln ludzi. Całą wyspę Jawę, mającą powierzchnię 126,7 tys. km kwadratowych, zamieszkuje 130 mln ludzi.

Borneo natomiast to po Grenlandii i Nowej Gwinei trzecia największa wyspa na świecie, o powierzchni 743,3 tys. km kwadratowych. Mieszka na niej niespełna 16 mln ludzi. Tylko południowa część Borneo należy do Indonezji. Północne tereny wyspy należą do Malezji i Brunei.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Prezydent chce przenieść stolicę z Dżakarty na Borneo Wschodnie