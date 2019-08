Pakistańska armia "popiera Kaszmirczyków w ich walce do samego końca"





Dowódca sił zbrojnych Pakistanu generał Qamar Javed Bajwa oświadczył, że pakistańska armia "zrobi, co możliwe", aby wesprzeć mieszkańców spornego regionu Kaszmiru. Dzień wcześniej Indie unieważniły artykuł konstytucji zapewniający Kaszmirowi specjalny status.

- Pakistańska armia zdecydowanie popiera Kaszmirczyków w ich walce do samego końca - powiedział generał Bajwa po spotkaniu z najwyższymi dowódcami pakistańskich sił zbrojnych w Rawalpindi, na północy kraju.

- Jesteśmy gotowi i zrobimy, co możliwe, by wypełnić nasze zobowiązania w tym względzie - dodał.

Indie zniosły specjalny status Kaszmiru

W poniedziałek na wniosek indyjskiego rządu prezydent tego kraju Ram Nath Kovind unieważnił artykuł 370 konstytucji, zapewniający tymczasowy specjalny status zamieszkanego w większości przez muzułmanów indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir.

Krok ten oznacza formalne pełne zintegrowanie indyjskiego Kaszmiru z resztą państwa ponad 70 lat po tym, gdy jego ówczesny muzułmański władca wybrał podporządkowanie się suwerenności Indii, a nie Pakistanu.

Niektórzy przywódcy polityczni w Kaszmirze ostrzegali, że tak zasadnicza zmiana ustrojowa zostanie uznana przez kaszmirskich muzułmanów za wrogi akt i wywoła poważne trudności. Rząd centralny w ramach prewencji sprowadził na miejsce znaczne posiłki wojskowe i paramilitarne oraz zablokował połączenia telefoniczne i internetowe.

Co daje status specjalny?

Specjalny status Kaszmiru dawał jego władzom daleko idące uprawnienia, jedynie w sprawach polityki zagranicznej i obrony całość kompetencji pozostawała w rękach rządu Indii.

Teraz zniknie zakaz nabywania dóbr majątkowych przez osoby spoza stanu Dżammu i Kaszmir, które ponadto zostaną dopuszczone do pracy w lokalnej administracji publicznej i do studiowania na tamtejszych uczelniach na kierunkach zastrzeżonych do tej pory dla miejscowych.

Jednocześnie na miejsce stanu Dżammu i Kaszmir Indie utworzyły terytorium związkowe o tej samej nazwie z własnym organem przedstawicielskim oraz terytorium związkowe Ladakh bez takiego organu. Rzadko zaludniony Ladakh, gdzie buddystów i hinduistów jest razem więcej niż muzułmanów, zajmuje ponad połowę obszaru dotychczasowego stanu.



Źródło: PAP/Reuters Przemoc w Kaszmirze

MSZ Pakistanu i premier reagują

Resort spraw zagranicznych Pakistanu "zdecydowanie potępił" zniesienie specjalnego statusu indyjskiego Kaszmiru. Jak zaznaczono, "będąc stroną w tym międzynarodowym sporze, Pakistan sięgnie po wszystkie możliwe opcje, by przeciwstawić się tym nielegalnym krokom".

Premier Pakistanu Imran Khan oświadczył, że Islamabad rozważa zwrócenie się do Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie spornego Kaszmiru.

- Będziemy walczyć na każdym forum. Myślimy o tym, jak wnieść sprawę do Międzynarodowego Trybunału (Sprawiedliwości) (...), do Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych - powiedział Khan, przemawiając we wtorek w pakistańskim parlamencie.

Podzielony Kaszmir

Kaszmir, do którego pretensje roszczą Indie i Pakistan, od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między tymi krajami. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu.

Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie zbrojnych bojowników oraz ugrupowań separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad odrzuca oskarżenia i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu.

Źródło: PAP/DPA Konflikt w Kaszmirze