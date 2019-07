Autobus spadł w przepaść. Kilkadziesiąt ofiar

Co najmniej 29 osób zginęło, a 18 zostało rannych w wypadku autobusu na północy Indii - poinformowała indyjska policja. Pojazd runął do rzeki Jamuna z wiaduktu na drodze ekspresowej w dystrykcie Agra - podał portal gazety "Times of India".

Jak poinformował przedstawiciel zarządu dróg Yamuna Expressway, "wygląda na to, że kierowca autobusu zasnął za kierownicą, uderzył w barierę energochłonną i pojazd runął w 12-metrową przepaść między dwoma wiaduktami". Do wypadku doszło na północy Indii w poniedziałek rano.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Osoby ranne zostały przewiezione do szpitala. W wypadku zginęło co najmniej 29 osób, a 18 zostało rannych.



Jak podaje "Times of India" piętrowy autobus, wiozący około 50 pasażerów, jechał z Lakhnau do stołecznego Delhi. Z kolei według policji autokar zmierzał z Delhi do Agry.

Źródło: Google Maps Agra w Indiach