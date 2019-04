Ruszyły wybory parlamentarne w Indiach. Głosowanie potrwa miesiąc





W czwartek rano rozpoczęły się w Indiach wybory do parlamentu federalnego, w których uprawnionych do głosowania jest około 900 milionów ludzi. Wybory będą trwały do 19 maja, ich faworytem jest ugrupowanie urzędującego premiera Narendry Modiego.

Głosowanie w pierwszym etapie odbywa się w 91 okręgach wyborczych w 20 stanach i regionach federalnych. Do obsadzenia jest 545 miejsc w Izbie Ludowej (izbie niższej) parlamentu.

Wybory będą one podzielone na siedem etapów i będą trwały do 19 maja. Rezultaty wyborów mają być ogłoszone 23 maja. Do głosowania uprawnionych jest ok. 900 mln ludzi, co stawia Indie na pierwszym miejscu wśród światowych demokracji pod względem liczby wyborców.

Partia premiera faworytem

Według sondaży większość miejsc w parlamencie trafi do koalicji ugrupowań pod przywództwem Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) premiera Narendry Modiego. Rywalizuje z nią koalicja partii opozycyjnych, na której czele stoi Indyjski Kongres Narodowy.

Głosowanie odbywa się w warunkach zaostrzonych środków bezpieczeństwa po tym, jak we wtorek w Kaszmirze w atakach separatystów zginęło siedem osób.